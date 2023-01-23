『マコト様専用Dior ジャドール インフィニッシム オードゥパルファン 50ml【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 01時 33分に出品され03月15日 01時 33分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在793件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 人気シリーズ...ジャドール

種類...オードパルファム

総容量...50〜99ml

容器の形状...スプレー



定価:18,040円



一度香りを確認する為ワンプッシュ使用しましたが、間違えて購入してしまったので出品致します。

箱に入れて発送します。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(女性用) 商品の状態: 未使用に近い ブランド: クリスチャンディオール