『thirty years キルティングバッグ 黒【お歳暮】』はヤフオクでから04月08日 11時 26分に出品され04月08日 11時 26分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ショルダー付き



海外商品なのでプラス送料が何千円かかかりました。その分お得に購入出来ます！^_^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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キルティングバッグ 黒