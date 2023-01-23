『ヘルツ organ 口枠キューブトート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 01時 56分に出品され03月25日 01時 56分に終了予定です。即決価格は20,400円に設定されています。現在246件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヘルツ organ 口枠キューブトート



2024年4/20に注文し

6月に届き一度外で使ったのみです。

(画像7枚目)

服の系統に合わないかな？と

思ってしまい出品しました。



税込みで46706円でした。

現在は値上げしているようです※



ミッスーリ革のアンバーというカラーで

オーダーして作っていただいた物です。

SH ショルダー付き 取り外し可能です。



一度しか使用していませんが、

本革の手作りの物なので、初期の傷

にご理解ある方のみご購入くださいませ。

写真を見てご自身でご判断くださいませ。





サイズ感は画像最後に添付してあります。

(※公式サイトから引用)



高さ 21cm

横 23cm

マチ 15cm





ヘルツ HERZ

オルガン

本革



カラー···ブラウン



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヘルツ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ヘルツ

organ

口枠キューブトート