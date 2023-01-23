『黒色冷蔵庫 上部冷凍・下部冷蔵【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 21時 19分に出品され05月03日 21時 19分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在530件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【収納力】

この冷蔵庫は、効率的な収納スペースを提供し、食材を整理整頓するのに最適です。透明な収納ボックスが付属しており、食材の確認が容易です。



【デザイン】

シンプルでスタイリッシュな黒色のデザインは、どんなキッチンにもマッチします。上部冷凍、下部冷蔵の二段式は、使い勝手が良く、食材の取り出しもスムーズです。

- 冷蔵庫の色: 黒

- 冷蔵庫のデザイン: 上部冷凍・下部冷蔵の二段式デザイン



2022年製造

使用期間1年弱



アイリスオーヤマ PRC-B092D-B

冷蔵室61L

冷凍庫26L

内積容量87L

右開き

ノンフロン2ドア冷凍冷蔵庫87L

オーヤマ/PRC-B092D-B

2022年製

サイズ/幅475×奥行502×高さ858mm

製/220501315





詳しくは公式サイトご覧下さい



傷汚れほぼ無し

本体価格Amazonにて約26000円



購入後、普通に使用しておりましたが、引越しに伴い不要になりました。

まだまだ使用可能なため出品いたします。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>冷蔵庫・冷凍庫 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アイリスオーヤマ