『diptyque 香水 75ml【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 16時 53分に出品され03月08日 16時 53分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在934件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 去年購入しましたが、全然使わないので出品いたします。

3回位使用しました。定価30,000程です。



- ブランド: diptyque

- 香水の種類: ユニセックス

- 容量: 75ml

- 型番: DIO2



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし