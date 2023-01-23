『【正規品✨未使用級✨ 】TATRAS タトラス ダウンベスト グレー L【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 15時 13分に出品され03月29日 15時 13分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在922件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【商品説明】

◆ブランド : タトラス

◆型番：MTA-4104A

◆対象：メンズ

◆サイズ：02 Lサイズ

◆肩幅：37cm

身幅：49cm

着丈：60cm

◆カラー : 灰色グレー×チェック

◆素材

表地：ウール98%

ポリウレタン2％

中わた：ダウン95%

フェザー5%

裏地：ポリエステル100%

◆仕様：ジップアップ

◆付属品 : フード（取り外し可能）



【状態】

ダウンにはボリュームがあり極美品です♪

検品はしていますが、見落としている小傷等あるかもしれませんがご了承下さい。何か気になる点あればご購入前にコメント下さい。



【購入元】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

古物市場・ストア商品 鑑定済商品



【発送】

通常は2〜3日で発送ですが、フルタイムの仕事をしている為、稀に遅れる場合がございますことをご了承下さい。



【お願い☆】

高級ブランド品につき、すり替え防止の為、返品はお受けできませんのでご了承下さいませ。ご不明な点等ございましたら、ご購入前にコメントをお願い致します。



カラー···グレー



柄・デザイン···チェック



季節感···秋,冬,春 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【正規品✨未使用級✨

】TATRAS

タトラス

ダウンベスト

グレー

L