『c287✨Core i7 /爆速SSD新品/7世代/ハイスペック✨ノートパソコン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 09時 00分に出品され03月05日 09時 00分に終了予定です。即決価格は12,600円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|トウシバ
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富士通lifebook u series u937✨ci5✨8GB✨128GB
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落札価格12600円
806 入札履歴
終了
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