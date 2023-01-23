『c287✨Core i7 /爆速SSD新品/7世代/ハイスペック✨ノートパソコン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 09時 00分に出品され03月05日 09時 00分に終了予定です。即決価格は12,600円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ⭐即購入OK になります

⭐現品限り！早い者勝ちです



パソコン初心者さんはもちろん



起動や処理が速く快適に使える

パソコンをお探しの方におすすめです！



✨快適動作が約束されたコンパクトなハイスペックノートPC✨





7世代Corei7/大容量SSD512GBでサクサク快適動作♪





プライベートでもビジネスでもスマートに使えます✨





アプリを複数起動しての同時作業も快適✨



最新OSのWindows11搭載（セキュリティも安心）



✨こんな方にピッタリ✨



✅ ネット検索やYouTubeが見たい Wi-Fi接続OK✨

✅ 快適にサクサク使いたい



✅ 在宅ワークや事務作業に 資料作成やレポートも

✅ ワードやエクセル、PowerPoint を使いたい

✅ ウィルスセキュリティが心配な方





✨インストール済み✨



✅ワード・エクセル・パワポ互換ソフト

Libre office

✅LINE/インスタ等SNSアプリ



✅ウィルス対策ソフト





［スペック］

■ メーカー 東芝

■ OS windows11

■ Core i7 5世代 ←快適！

■ カメラ付き

■ 8GB ←快適！

■ SSD512GB ←新品爆速！

■ 13.3インチ

⭕ACアダプター付属





［状態］

側面のカバーが外れていますが動作に問題ございません。

バッテリー駆動可能。写真をご確認ください

（目安として）



⭐️ポイント⭐️



⭕️新品SSD搭載



起動や処理が速く耐久性に優れています

HDDよりも壊れにくく静音設計





アプリを複数起動しての同時作業も快適✨



⭕除菌・アルコール消毒・クリーニングで

1台1台丁寧に整備





全国送料無料！当日または翌日に発送





【お願い】

★プロフィールをご確認の上

ご購入をお願い致します



★バッテリーは消耗品になりますので

ACアダプターを繋げてご利用下さい





■ 安心の保証対応 ■

初期不良は対応させて頂きます

ご安心くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: トウシバ