『Onitsuka Tigerユニセックスリュック3183A565【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 19時 07分に出品され03月30日 19時 07分に終了予定です。即決価格は9,477円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Onitsuka Tigerユニセックスリュック3183A565



※即購入OKです。

※他サイトにも出品予定なので、売り切れの際はご容赦ください。

※返品交換、返金等は行っておりませんので予めご了承ください。

※値下げは順次していきますがトラブル防止のため専用ページは作らない予定です。



特筆すべきキズはありませんが、念のため「やや傷や汚れあり」で出品いたします。



二週間に一度の頻度で使用しました。

他のバックパックを使うことが多いので、出品いたします。



●素材:【表地】ポリアミド100% 【裏地】ポリエステル100%

●ベトナム製

●メーカーカラー表記:ブラック

●サイズ:W34×H48×D16cm

●このツーインワン バックパックには、ブランドのアパレル コレクションで使用されているものと同じ高品質のナイロンが使用されています。それぞれが独立したバッグを構成する 2 つのパーツで構成されており、フロントの大きなポケットは、大きなバックパックのフロント パネルに固定される 1 つの小さなバッグです。さらに、前面と左下隅に CLAW ストライプとロゴが刺繍されています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Onitsuka

Tigerユニセックスリュック3183A565