『ロクシタン TB オードトワレ75ml【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 00時 35分に出品され04月29日 00時 35分に終了予定です。即決価格は7,539円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 〜商品について〜

いただきものが多いです。

そのため、購入時期は分かりかねます。いつ購入されましたか？という質問は分かりかねますので削除させていただきます。

不安でしたら店頭でご購入くださいませ。



付属品（ブラシやケース、外箱など）は写真に収めているものが全てです。

厚みによっては箱から出して、箱を畳み同梱発送する場合がございます。

割れ物などはプチプチに包みますが、割れないであろうと判断したものに関してはビニール包装で対応しています。



新品ということもあり、お色味、香りの確認（香水など）はしておりません。品番を載せていますのでインターネットで検索ください。

新品ですが、保管期間があるものになりますので、香りの劣化などあるかもしれません。ビニール梱包されていない限り、無臭でないことは確認済みです。



外箱がある場合の商品の場合、ヨレや折れなどがあることがございます。

プレゼント用にしたい、とたまにコメントをいただきますが、推奨していません。配送中に潰れてしまうことなどもあるかと思いますし、保証できかねます。



値下げ交渉後の日付指定や配送方法の依頼はおやめください。送料が上がり、対応できない可能性もあるので購入前にコメントください。



記載が未定の場合、最安での発送をしています。基本的に郵便局の定形外だと思っていただいて構いません。ポスト投函もしているので、次の日の回収だと発送通知と消印が1日ずれる可能性があります。

愛知県より発送しますので、遠方ですと1週間以上かかります。

追跡、補償がある発送方法をご希望の方は追加料金をいただければご対応しますので先にコメントください。



コメントをいただいていても購入申請順とさせていただいております。

購入時のコメントは必須ではございませんが、他サイトでも同じものを出しているため、そちらで購入されていた場合キャンセルをさせていただくことがございます。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロクシタン