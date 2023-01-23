『Air Jordan 1 High 85 Metallic Red 27cm【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月24日 19時 13分に出品され04月24日 19時 13分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在204件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エアジョーダン1の85モデル、メタリックレッドです。



新品未使用です。



箱無し、変え紐あり、シューズのみ



よろしくお願いします。



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bigboy 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27cm ブランド: エアジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Air

Jordan

1

High

85

Metallic

Red

27cm