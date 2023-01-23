『★富士通製★薄型スタイリッシュノート★普段使いに最適★高速SSD搭載★オフィス付【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 05時 07分に出品され03月20日 05時 07分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在793件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●仕様

【メーカー/品名】富士通/LIFEBOOK AH42/U

【CPU】Intel Celeron 3205U

【メモリ】4GB

【ストレージ】高速SSD250GB(正常判定品)

【LCD】15.6型ワイド(1366×768)

【通信】有線LAN、Wi-Fi、BT

【光学ドライブ】DVDスーパーマルチ

【その他】内蔵カメラ



●付属品

【OS】Windows11 Homeクリーンインストール認証済

【オフィス】Office365最新永年版

【バッテリー】バッテリー駆動確認済

【ACアダプター】正規品付属



●コメント

・Intel Celeron3205U CPU搭載。Web観覧、動画視聴、Office作業等、ご使用頂けます。



< オススメ増強ポイント！！>

①ストレージ(換装)

HDD→高速SSD250GB

※起動時間や読み/書き速度を高速化！省電力で耐衝撃性にも優れており、大事なデータの保存も安心です！

②内部清掃

※故障の原因になるファン周りの埃を丁寧に清掃しました！グリスも再塗布済みで安心です。



・富士通LIFEBOOK AHシリーズ。

安心の日本製、光沢塗装のシャイニーブラックモデル。

シルバーのロゴがキラリと光る、オールブラックの薄型のボディは、スマートで、飽きのこないシンプルなデザインです。



・有効画素数約92万画素 Webカメラ、Bluetooth、USB3.0×3、DVDドライブ、指紋センサー、打ちやすさにこだわったナチュラルフィットキーボードに、便利なテンキー付きと、充実の装備です。



・日常の普段使いから、ビジネス使用までオールマイティーに活躍し、お子様からご年配の方まで、使う方を選ばないパソコンです。



・最新OS「Windows11」搭載。動作も安定しており、面倒な初期設定やアップデート完了済み！初心者の方も届いてすぐご使用になれます。

・おまけで最新のOffice365付き。永年版の更新不要でご使用可能です。



・液晶の左右の下の隅部分に、僅かにドット抜けがあります。



●この商品は中古品の為、経年による小キズがあります。ワンオーナーではない為、長期に渡る動作確認を行っていません。記載以外の不具合の可能性もありえます。ご購入後の返品は、致命的な不具合以外は応じられません。写真やコメントをよくご確認、ご理解の上ご購入下さい。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: フジツウ