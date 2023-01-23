『ANCELLIM 薄いグリーン チェック柄 長袖シャツ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 01時 12分に出品され04月25日 01時 12分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在452件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 使用感がありますが、洗濯したことによるものです。

在庫のある某サイトで38500円で売られていましたので、30000円で販売します。







【デザイン】

薄いグリーンのチェック柄が特徴的な長袖シャツです。

ゆったりとしたシルエットで、カジュアルなスタイルに最適です。



【素材】

柔らかそうな素材感で、着心地が良いです。

日常使いにぴったりなアイテムです。



【ブランド】

ANCELLIMのタグが付いており、ブランドの信頼性があります。



- 色: 薄いグリーン

- 柄: チェック柄

- 素材: 不明だが柔らかそう

- ポケット: 胸ポケットあり

- ブランド: ANCELLIM

- タグ: タグ付き



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アンセルム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ANCELLIM

薄いグリーン

チェック柄

長袖シャツ