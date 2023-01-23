『ローリングス ビンテージ リバーシブル コーデュロイ ナイロン スタジャン【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 20時 03分に出品され03月23日 20時 03分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ローリングス Rawlings



リバーシブル ジャケット

スタジャン ブルゾン アウター

コーデュロイ ナイロン サテン



中綿入り

フロントはジップアップ

両サイドにポケット



国内正規品

VINTAGE ヴィンテージ

90s 90年代



使用感少なめ。概ね良好です。状態は画像で確認して下さい。



カラーはブルー ＋ ボルドー

表記サイズは「Ｌ」



身幅→67 肩幅→53 着丈→68 袖丈→60

素人採寸です。誤差はお許しください。













❗❗まとめ買い歓迎❗❗





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14w5368 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ローリングス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ローリングス

ビンテージ

リバーシブル

コーデュロイ

ナイロン

スタジャン