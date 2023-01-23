『EMMETIエンメティ ビームス別注 QUENTIN シングルライダース【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 09時 07分に出品され03月03日 09時 07分に終了予定です。即決価格は22,310円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＊11/16で出品取りやめる予定です。



ご覧頂きありがとうございます。



EMMETI／エンメティ

ビームス別注 QUENTIN シングルライダース になります。中綿入りのモデルです。

お気に入りで着用していたので

(大切に使用しております)、着用による汚れ、

使用感は多少あると思います。

大きなダメージ等は無くまだまだ使用頂けると思います。

＊写真画像にてご判断ください。

定価:¥141900



【メーカー】EMMETI／エンメティ

【品番】QUENTIN 190

【サイズ】50

【色】ブラック

【原産国】イタリア

【付属品】購入事のタグ、予備ボタン

【状態】目立った傷や汚れなし(使用感あり)



素人保管のため、

神経質な方、完璧を求める方は購入をご遠慮下さい。

上記内容でご理解頂ける方のみ購入お願いします。



#エンメティ

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#クエンティン

#QUENTIN

#シングルライダース

#ラムレザー



【ブランドの特徴】

EMMETTは高品質なレザー製品で知られ、スタイリッシュで耐久性のあるデザインが特徴です。



【素材とデザイン】

このジャケットは本革を使用しており、柔らかい手触りと優れたフィット感を提供します。シングルライダーススタイルは、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



- スタイル: シングルライダース

- ポケット: ジッパーポケット

カラー···ブラック

レザー素材···羊革(シープスキン/ラムスキン) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: エンメティ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ EMMETIエンメティ

ビームス別注

QUENTIN

シングルライダース