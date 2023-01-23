『JRA ハンドバッグ ショルダーバッグ 2way ゾウ革 ブラック ゴールド【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 15時 14分に出品され04月20日 15時 14分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エキゾチックレザー エレファントレザーのショルダー紐付きのハンドバッグになります。

エキゾチックレザーの中でも希少価値の高いエレファントレザーのバッグになり、ゴールドのターンロックも付いていて高級感のあるバッグだと思います♪

ブラックなので普段使いからイベント毎にも使用できるので使い勝手も良いです╰(*´︶`*)╯♡

使用頻度も少ないので全体的に美品だと思います♪

横幅 32cm

高さ 21cm

マチ 12cm

※ 素人採寸なので多少の誤差はご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ JRA

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