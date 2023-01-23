『supreme 24ss Cotton Cinch Pant【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 02時 38分に出品され03月21日 02時 38分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在48件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 supreme 24ss Cotton Cinch Pant



size : M

カラー：plaid

素材：綿100％



ウエストと裾は両サイドにドローコードがついているため調整可能となっております

フロントジップフライ、ポケットにはチャックもついており、両足膝にもチャック付きポケットがついており6ポケットとなっております。



着用回数は10回も履いてない程度、汚れや傷はございません。



supreme

24ss 24aw 24fw 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ supreme

24ss

Cotton

Cinch

Pant