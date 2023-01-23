『激レア！ジャックローズ うねり ダブルライダース 黒 バックラッシュ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 22時 27分に出品され03月26日 22時 27分に終了予定です。即決価格は17,000円に設定されています。現在590件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジャックローズの製品染めうねりダブルライダースです。バックラッシュと区別がつかないほどうねってます。



革はヤギ



とても肉厚で重量感があり、硬いです。着ていて楽しいと思います。



買った時より痩せてしまい全然着てません。



外に着ていったことありません！



試着程度。



今はもう販売されてません。



街着はもちろんバイカーの方まで幅広く着用していただけます。



肩幅43



身幅50



袖丈62



着丈62



あくまでも素人寸法です。



バックラッシュが高くて買えないよ～って方どうでしょう。





サイズ5



自身でバックラッシュのライダースを買ったことがありますが、はっきり言ってこちらのライダースの方が肉厚で丈夫です。



私は喫煙者です。匂いが付かない環境で保管してるつもりです。



神経質な方の入札はご遠慮ください。



おまけにチープマンデーのスキニージーンズお付けします。



ご覧いただきありがとうございます。



カラー...ブラック



即購入OK。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ジャックローズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 激レア！ジャックローズ うねり ダブルライダース 黒 バックラッシュ