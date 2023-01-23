『シンプルでエレガントなブラックレザートートバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 08時 20分に出品され03月17日 08時 20分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 この柔らかなレザートートバッグは、クラシックな三角形ロゴを現代風にアレンジ。バッグの中央にはブランドロゴが際立ち、スタイリッシュで高級感のあるデザインとなっています。マグネット開閉式で使いやすく、内側には柔らかなレザーのライニングが施され、3つの仕切りがあり、収納力も抜群です。



このバッグは2023年の春にイタリアの有名百貨店で購入され、大切に保管されております。使用回数は非常に少なく、状態は非常に良好です。



•サイズ：30x26cm

•素材：高品質レザー

•カラー：ブラック

•内側：3つの仕切り付き

•持ち手：レザー製ダブルハンドル

•開閉：マグネット式



シンプルでありながら洗練されたデザインで、日常使いにも、特別な日のコーディネートにもぴったりの一品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ シンプルでエレガントなブラックレザートートバッグ