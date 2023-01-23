『VTu1401B メモリ16G初期設定済ワード・エクセルすぐOK 12.5インチ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 23時 12分に出品され03月03日 23時 12分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在417件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 VTu1401B メモリ16G初期設定済ワード・エクセルすぐOK 12.5インチ



※当店の基本概念は「安い中古パソコンでも今時これだけ早くて使えるよ！」というコンセプトで販売しております。



●質問が多い事項をまとめておきます-----



１．Office？ ⇒純正MicrosoftOfficeProfessionalPlus2024がすぐ使える状態です。正規版で、永続的に使えます。



２．WEBカメラ、bluetooth対応していますか ⇒ WEBカメラあり、Bluetooth対応しております



３．バッテリーの持ちはどうですか ⇒ 残38%とまあまあです。



４．速さはどのぐらいですか？速いですか？⇒一般的な使用ではかなり速いです。SSDですし問題ないです。



その他出品ブースはこちら

#WARABIES



〇仕様

型番、型式：DELL Latitude 7280

カラー ：ブラック黒

CPU種類 ：Intel Core i5-6300U 2.40GHz/2コア

メモリ ：DDR4 16GB メモリ追加済

SSD ：SSD256GB

光学ドライブ ：ドライブレスモデル

ビデオチップ ：Intel HD Graphics 520

画面サイズ ：12.5 型(インチ)ワイド液晶

キーボード：バックライトで綺麗日本語109キーボード

画面解像度 ： FullHD 1920x1080 ドット

OS ：Windows11 Pro 正規対応 23H2

ネットワーク：有線LAN、無線LAN(Wifi)

接続端子：USB3.0 タイプC / HDMI / マイク / ヘッドホン出力 / SDXCカードリーダー

内蔵機能：スピーカー / マイク / Bluetooth





〇付属品

本体、ACアダプター



〇オフィス

Micro Soft Officeがインストールされておりますので、エクセルワード、パワポすぐに使えます。

Chrome,ZOOM,LINE,VLCメディアプレイヤーもインストール済み。



〇状態

★SSDで、サックサクで動きます。

★バッテリーは良好です。フルチャージ時の38%充電可。

★写真の通り、うっすらホワイトスポットあり。



◯発送について

佐川急便にて発送。匿名配送希望の方は、購入前にお伝え下さい。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: デル