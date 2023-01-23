『本金箔 正絹 袋帯 作家物 直江良三 となみ帯 西陣織 001ー09【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 12時 51分に出品され04月15日 12時 51分に終了予定です。即決価格は21,120円に設定されています。現在38件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 本金箔 正絹 袋帯 作家物 直江良三



となみ帯 西陣織



作者は、加賀友禅の第一人者 直江良三

師匠は坂井他吉



正絹 の袋帯 六通柄

西陣織 となみ帯



サイズ

長さ 約432cm 幅 約31cm



※ 作家台紙に折れあり



加賀友禅らしい彩色の花尽くしの袋帯です。



留袖、訪問着、付下げ、色無地など

フォーマルの装いにピッタリなお品物❣️



刺繍の豪華さはもちろんですが、ベース地も落ち着いたゴールド系なので年齢問わず長く着用頂ける1本です。



目立ったダメージはありませんが

皺、ヨレ、締め後があります。



中古品に理解ある方のみご購入宜しくお願いします☆ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 本金箔 正絹

袋帯

作家物

直江良三 となみ帯

西陣織

001ー09