『本金箔 正絹 袋帯 作家物 直江良三 となみ帯 西陣織 001ー09【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 12時 51分に出品され04月15日 12時 51分に終了予定です。即決価格は21,120円に設定されています。現在38件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
美品 正絹 総絞り トールサイズ 訪問着 着物 A1000
¥ 10121
袋帯 六通 花唐草 24M660f
¥ 10400
リカリカ様 ご専用 / おまとめ２点
¥ 10270
アンティーク フルセット 着物 正絹 鳳凰飛び立つ小紋 小紋 B1-2
¥ 11570
袋帯 フォーマル 金ラメ糸 金箔糸 花唐草 グリーン 上質 絹 中古 kp312
¥ 10920
【着物と帯 時流】H24452◆正絹 付下げ訪問着◆手描き友禅 美品 紋なし
¥ 13400
高級 正絹 洒落帯 名古屋帯 アンティーク 綴れ織り 夏物 羅 夏用
¥ 10452
金駒刺繍 訪問着 フルセット！
¥ 14200
着物帯 名古屋帯 正絹 西陣織 金属糸使用 未仕立て 光沢
¥ 9230
訪問着 ぼかし染め 薄い灰紫 身丈160cm 入学式 卒業式 お洒落 上品 正絹
¥ 9360
草木染め 着物 訪問着 半襟付属長襦袢付き
¥ 110000
振袖 豪華 金彩 紋意匠 身丈166cm
¥ 16008
DK-7 袋帯 古代紫色 竹文様 金彩 美品
¥ 14350
袋帯 正絹 豪華 金糸 菱や亀甲 宝相華文 鳥 K-9701
¥ 10210
未着用 西陣織 唐織 花模様 振袖帯 袋帯 着物 114a p
¥ 18676
名古屋帯 作家物 ふくれ織り 鮮やかな色味 九寸 正絹 着物 RO-739
¥ 8424
成人式 振り袖 フルセット赤♡京都着物友禅 伊勢丹 三越 高島屋
¥ 153472
11-205 未使用品 名古屋帯 九寸 美品 正絹 着物 名古屋仕立て
¥ 9126
落札価格21120円
38 入札履歴
終了
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