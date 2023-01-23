『Annabelle様専用【未使用品】マリメッコ リュック メトロ ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 05時 28分に出品され04月07日 05時 28分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在942件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 マリメッコ メトロ

お色はブラック



数年前に正規店にて購入しました。

海外輸入品ではございません。



タグは切ってしまいましたが、リュックと一緒に保管しておりましたので、お付けいたします。



購入したものの、一度も使用しておりません。

試着のみの超美品になります。



未使用品ですが、クローゼットに保存袋に入れ、自宅保管しておりましたので、保管時のシワ等、ご理解いただける方のみお願いいたします。



クレーム•返品はお受けしておりません。



簡易包装で、メルカリ便で発送いたします。



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マリメッコ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Annabelle様専用【未使用品】マリメッコ リュック メトロ ブラック