『90s KarlKani デニムジャケット Gジャン 真っ紺 刺繍 リジッド【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 04時 05分に出品され04月05日 04時 05分に終了予定です。即決価格は10,374円に設定されています。現在388件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆フォロワー様割一律300円引き(3000円以上の商品)

※これ以上のお値引き交渉は平等性に欠けるため、お断りしております



当店では FUBU を始め 00s ~ 90s の

Hip hop ブランド

Ecko Pelle Pelle Karl Kani AKADEMIKS

SeanJohn Rocawear Phat farm South Pole などのメジャーブランド そして市場ではあまり見ないマイナー系 ジルボー Y2K ノリ トレンドライクなアイテムを中心に扱っております



#古着屋ぺけぽん



◯アイテム説明



90年代 カールカナイ

デニムジャケット Gジャン



恐らくノンウォッシュ

糊の付いた育て甲斐あるリジッドデニム

ブラックに近いし真っ紺ボディ

レッドのステッチ刺繍デザイン映えるイケてるアイテムです



◯サイズ



肩幅54

袖丈71

身幅65.5

着丈74.5



素人採寸の為多少の誤差はご了承下さいませ



◯カラー



真っ紺 ブラック



お使いのモニター環境によって多少の差異が生じる場合もございますがご了承ください



◯状態



ヴィンテージデニム地特有の多少の擦れ





☆ご覧頂き有難う御座いました☆





Nmm13 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: カールカナイ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

KarlKani

デニムジャケット

Gジャン

真っ紺

刺繍

リジッド