『【美品】マイケルコース リュック ブラック 黒 レザー ゴールド金具 A4可【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 11時 14分に出品され03月08日 11時 14分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭐️商品をご覧頂きありがとうございます✨



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【お値引き可能】でございます。



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■ブランド

MICHAEL KORS マイケルコース



■アイテム

リュック バックパック

ゴールド金具

レディース



■カラー

ブラック



■仕様

開閉はジップ式



■本体材質

レザー（シボ革）

本革製



■サイズ

縦幅:32cm

横幅（底面）:27cm

マチ幅：13cm

ショルダーの長さは調節可能

☑️素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。



■商品の状態

ゴールド金具（ジップ引き手）に若干メッキ剥がれが有りますが、その他は特に目立つダメージや汚れなどは無い非常に綺麗な美品になります✨



■購入先

大手リユースショップ



■発送方法

らくらくメルカリ便



【状態ランク】

外側 A

内側 SS



- 状態ランク詳細 -

SS： 新品と同等でほぼ使用感がない

S： 気付かない程度の使用感のみで非常に程度が良い

A： 若干の傷や汚れはあるが使用感が少ない

B：多少の傷や汚れ等使用感はあるが比較的程度が良い

C：全体的に傷や汚れがあり使用感および中古感がある

D：全体的に傷や汚れがあり使用感、中古感が目立つ

※ABなどそれぞれの状態の中間を表す場合もあります。



#MICHAEL KORS

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#本皮

#ブラック

#黒

#レディースバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マイケルコース

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】マイケルコース リュック ブラック 黒 レザー ゴールド金具 A4可