『WOOLRICH NEW ARCTIC PARKA アークティックパーカー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 16時 56分に出品され03月09日 16時 56分に終了予定です。即決価格は14,400円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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※お値下げご希望の方は、すぐに購入頂ける場合のみ、常識の範囲で希望額を明記してコメントください。



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【商品】

WOOLRICH

NEW ARCTIC PARKA

アークティックパーカー ダウンジャケット



1970年代アラスカの天然ガスパイプラインを引く際のワークウェアとして誕生したアイコニックなモデル。



アウターのマスターピースとして、世界的な人気を誇る名作です。



ハードなアウトドアシーンはもちろん、ファッション性の高さからストリートでも高い人気を誇ります。



機能性とデザイン性を兼ね備え、エレガントな大人のファッションにも馴染むアイテム。

そこには、ウールリッチが長い歴史のなかで築き上げてきた美学が貫かれています。



アナログな風合いと機能性をもつコットンナイロン素材、通称60/40クロスにテフロン加工を施し、より撥水性を強化しています。



・60/40クロス使用

・撥水機能

・取り外し可能なコヨーテファー

・ダブルジップ仕様

・ウエストにドローコード

・表側にそれぞれ２つのハンドウォーマーポケット、フラップ付きパッチポケット

・内側に大容量ポケット２つ



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【実寸(cm)】

サイズXS

身幅54

肩幅42

袖丈61

着丈72



※採寸について

●身幅：脇下の縫い目から縫い目まで

●肩幅：左右の肩先の縫い目から縫い目まで

●袖丈：肩先から袖先までを直線で計測

●着丈：襟の付け根から裾先端までの直線



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【状態】

特に目立つ傷や汚れ等はございません。



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【カラー】

グレー



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【生産国】

カナダ製



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【素材】

表地 : コットン60% ナイロン40%

裏地：ナイロン100%

中綿：ダウン80% フェザー20% 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ウールリッチウーレンミルズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ WOOLRICH

NEW

ARCTIC

PARKA

アークティックパーカー