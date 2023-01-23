『黒ロボット掃除機 本体 充電ドック付き【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 05時 32分に出品され03月06日 05時 32分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【デザイン】

シンプルでスタイリッシュな黒色のロボット掃除機。どんなインテリアにもマッチします。



【機能性】

サイドブラシが2本搭載されており、隅々までしっかりと掃除が可能です。充電ドックとUSBケーブルが付属しているため、すぐに使用を開始できます。



【付属品】

元箱が付いており、保管やプレゼントにも最適です。



- 色: 黒

- 付属品: 充電ドック、USBケーブル

- ブラシ: サイドブラシ2本

- パッケージ: 元箱あり

未使用



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 新品、未使用