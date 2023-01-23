『黒ロボット掃除機 本体 充電ドック付き【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 05時 32分に出品され03月06日 05時 32分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー
|商品の状態:
|新品、未使用
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¥ 10500
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¥ 22950
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¥ 19380
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¥ 11750
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¥ 14000
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¥ 9812
【新品未開封】エレクトロラックス ZB3502IG スティッククリーナー
¥ 9360
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¥ 9750
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¥ 7800
良品 iRobot ルンバ コンボ j7+ Roomba Combo j7+
¥ 28980
シャーク クリーナー EVOPOWER SYSTEM iQ CS851JCP
¥ 10240
落札価格4400000円
480 入札履歴
終了
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