『BLACKWOOD ブラックウッド 1000 チキン 10kg 犬【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 00時 35分に出品され04月23日 00時 35分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在584件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#いじこペット



即購入OK！！



【成犬・老犬に最適なバランスで調整された鶏肉が主原料のドッグフード】



BLACKWOOD ブラックウッド 1000



チキン



10kg



※5kg×4袋の商品の5kg×2袋を外装から出してプチプチ巻いて発送します。





しっかり噛んで、しっかり食べたいそんな愛犬のためのフードです。高品質の鶏肉タンパク質と理想的な栄養バランスにより、いつまでも愛犬の健康をサポートします。



噛み応えのある中粒タイプ。



対象

全犬種 成犬期～老齢期



賞味期限

2025年09月07日

順次発送してますので、賞味期限が画像より新しい日付になる事があります。



⭕️個装には、種類も賞味期限も印字されてません。画像参照！



気になる方はご遠慮くださいませ。





外装未開封の20kgも対応してますのでお気軽にお声かけくださいませ★





すでにお安くしてます。

お値引きご遠慮くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>ドッグフード 商品の状態: 新品、未使用