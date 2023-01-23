『SCOTT スコット エクスカーション27.5サイズ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 12時 51分に出品され04月15日 12時 51分に終了予定です。即決価格は17,850円に設定されています。現在591件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 - ブランド: SCOTT

- サイズ: 27.5

- 素材: プラスチック

- 色: ブラック



ご覧いただきありがとうございます。



数年前に購入しました。

山道で3回（各1時間）ほど使用しました。

その後、自宅内にて保管していました。

大きな傷もなくバックル等も破損ありません。

インナーにヘタリもなく全体にかなり綺麗な状態だと思います。

画像でご確認ください。

中古品であることをご理解の上、ノークレーム、ノーリターンでお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: スコット