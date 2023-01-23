『美品 正絹 総絞り トールサイズ 訪問着 着物 A1000【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 09時 28分に出品され03月09日 09時 28分に終了予定です。即決価格は10,121円に設定されています。現在328件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◾️カラー、、、ブラック



◾️美品 正絹 総絞り トールサイズ 訪問着 着物 A1000



【状態】シミ、汚れのない美品です✴︎



採寸表

身丈 ： 168cm（肩から）

裄 ： 67cm

肩巾 ： 33cm

袖巾 ： 34cm

袖丈 ： 49cm

前巾 ： 23cm

後巾 ： 28cm

素材 ： 正絹(袷)手縫い仕立て

折代 ： 身丈(内揚げ 前3cm・後4cm) 裄(身頃側：3cm・袖側：1cm)袖丈（5㎝）



《着物単品価格です⭐︎帯や小物は撮影用で非売品です》



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