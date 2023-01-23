『Panasonic LETS NOTE SZ6 CF-SZ6Z16VS i7【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 12時 02分に出品され03月17日 12時 02分に終了予定です。即決価格は14,212円に設定されています。現在818件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ⭐️人気のLetsNote SZ6 ハイエンドモデル⭐️

断トツの処理速度のCore i7にSSD512GBにメモリ16GBでビジネス・プライベートでもストレス無く使用可能です♪





⭐️コスパの良いパソコンをお探しの方必見⭐️



電源を入れて最初の設定をしたらすぐに使えるので

慣れない方も安心です♪

OSは「Windows10」搭載で安心して利用できます♪





⭐️大容量SSD512GB搭載⭐️



故障の原因で最も多いハードディスクではなくSSDなのでストレスなく作業が可能です、起動に要する時間はHDDの5～10倍も高速だと言われてます♪





⭐️マイクロソフトOffice2021搭載⭐️

Excel・Word・PowerPoint・Outlook・OneNote ・Access・Publisher のアプリをインストール済み！プロダクトキー有り♪





⭐️主な仕様⭐️



■メーカー Panasonic LETS NOTE SZ6

■型番 CF-SZ6Z16VS



【 OS 】 Windows 10

【 CPU 】 Intel Core i7-7600U (2.80GHz)

【ストレージ】 SSD512GB

【メモリ】 16GB

【 ディスプレイ】12.1型インチWUXGA（1920×1200）

【 通信 】 LAN有り

【インターフェイス他】 USB・HDMI・イヤフォン

【 バッテリー 】消耗品の為ご利用の際はACアダプターを接続してご使用ください。



■付属品： ACアダプター



■状態

天板 ： 多少キズ・スレあり

キーボード ： 良好

パームレスト： 良好

液晶画面 ： ムラあり



全体 ： 多少の傷・ムラはありますが全体的にキレイな商品です。





⭐️保証内容⭐️



商品到着より1週間保証

（修理・代替え・返品・返金）



保証内容

・パソコンが正常に起動しない

・画面が映らない

・ネットに繋がらない

・商品の説明に記載にしてる内容と明らかに違う場合





保証対象外

・キズ・凹み・スレ・テカリ・液晶ムラ・ドット抜け・ゴム足欠品・テカリ、文字消え・劣化・ラッチ部など・バッテリー・HDDを含む消耗品関連・落下・水没・衝撃・落札後のOS入れ替えや分解や増設 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: パナソニック