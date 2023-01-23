『アンティーク フルセット 着物 正絹 鳳凰飛び立つ小紋 小紋 B1-2【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 08時 21分に出品され03月17日 08時 21分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちら小紋フルセットになります



【セット内容】

小紋

シャレ袋？アンティークの鳳凰帯です

帯締め

帯揚げ 4点セットです＾＾



長襦袢必要でしたら＋2000円でおつけ致します。

サイズがない場合もございますので事前にご連絡をお願い致します＾＾



その他出品中の小紋着物↓



#風鈴の小紋



帯締め、帯揚げはおまけ程度にお考えください。使用感のあるものなどございます。



【使用場面】

カジュアル

→ 観劇、ショッピング、美術館巡り、お食事会、小パーティー、お茶会、お稽古事など



【使用時期】

10月から5月

春、秋、冬



身長 cm〜 cmの方向け



◼︎訪問着

サイズ

肩身丈155

前幅24

後幅28

袖丈50

裄丈62.5



その他汚れはないように思いますが、見落としがある可能性もございます。何卒ご容赦ください。



◼︎帯揚げ





◼︎帯締め





◼︎名古屋帯

全長 424cm

アンティークになりますが綺麗なお品です。

ちょこちょこほつれ？あります







リユース着物になります故...

保管臭、防虫剤の匂いなどする場合がございます。

たたみジワがある場合がございます。

目立つ汚れや傷など記載しておりますが、細かい汚れ、シミなど見落としがある場合がございます。

細かいところが気になる方はご購入をお控えください。



またモニターにより色が変わって見える場合がございます。気になる点がありましたら購入前にメッセージください＾＾





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#卒業式着物 #入学式着物 #カジュアル着物 #豆千代モダン #KIMONO anne 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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