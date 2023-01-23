『アダムエロペ 【サステナブル】フォルムニットワンピース【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 23時 36分に出品され03月29日 23時 36分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在472件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今期購入し、1度だけ着用しました。美品です！



サイズ:5枚目の画像にてご参照ください。

カラー:ブラウン系

定価:¥13,970

透け感:なし

裏地:なし

伸縮性:あり

光沢感:なし

生地の厚さ:やや厚手

開き方:バックネックファスナー

ポケット:あり



柄···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アダムエロペ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ アダムエロペ

【サステナブル】フォルムニットワンピース