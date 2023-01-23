『ビック ファー ダウン ジャケット❤️ 冬の暖かさ抜群【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 06時 37分に出品され03月17日 06時 37分に終了予定です。即決価格は10,186円に設定されています。現在642件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きありがとうございます!!

ショップ内もぜひご覧ください✨

#いよりよちゃんのアパレル商品一覧

*・゜゜・*:.。..。.:・*:.。. .。.:*. .。.:*



ビックファーが印象的なダウンジャケット！しぼり加工でスタイリッシュに決まり、秋冬にぴったり。カジュアルからフォーマルまで着用シーンを選ばず、寒い季節にあなたを温かく包んでくれるアイテムです。



*・゜゜・*:.。..。.:・*:.。. .。.:*. .。.:*



COLOR: カーキ

(他に ブラウン 白 黒 ピンク もあります)



SIZE : Mサイズ

(Sサイズ~Mサイズもあります)

※ご希望の方はコメント欄にて

お問い合わせ下さい✨



*・゜゜・*:.。..。.:・*:.。. .。.:*. .。.:*





◎注意事項◎



※仕事が不定期のため、1週間まとめて発送

しておりますので、ご了承ください。



※検品後の発送ですが

海外製品の為 製品に多少の雑さがある場合がございます。多少のほつれやキズ 汚れ等

付着してる場合がありますので、ご了承してくださる方のみのご購入下さい。



※購入してからお客様都合での返品、交換はできかねます。商品の詳細や仕様は購入前に確認をお願いします。

あきらかな不良品で使用・利用できないといった商品に関しましては返品・交換をお受けしております。



※メルカリ便等の匿名発送への変更や、発送日のご指定は受け付けてておりません。



*・゜゜・*:.。..。.:・*:.。. .。.:*. .。.:*

韓国ファッション レディースファッション 二次会 結婚式 花嫁 ブライズ メイド パーティー 舞台 ステージ コンサー ト 声楽 器楽 ステージ衣装 ピアノ演奏刺 繍 フリルドレス白花嫁 ウェディングドレス ミニドレス レディース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ビック

ファー

ダウン

ジャケット❤️

冬の暖かさ抜群