『C1109★2024年製★未使用に近い★ニトリ洗濯機 6KG 一人暮らし 冷蔵庫【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 21時 31分に出品され03月24日 21時 31分に終了予定です。即決価格は14,300円に設定されています。現在734件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★この度は家電キングの商品をご覧頂きありがとうございます(^^)★



★家電キングでは最新、高品質モデルの家電を中心に販売させて頂いております♪

お客様からも大好評で品質の高さに驚かれる方も多々おられます！(◎_◎;)



評価コメントなども参考に当店でのご検討宜しくお願い致します‼︎



■冷蔵庫とセットにてご購入をして頂きますと総額から2000円のお値引きをさせていただきますのでコメントにてご連絡下さいませ！



★こちらから当店出品一覧の確認が出来ます★

#家電キング



★★★ご対応可能エリア★★★



【東京都】【神奈川県】にお住まいのお客様限定での販売になります。

⚠️離島は除きます。



⭐️東京都寄りの埼玉県、千葉県にお住まいのお客様もご対応可能な場合も御座いますのでご連絡頂けましたらと思います♪





★★送料、設置、接続まで全て無料★★



お客様宅まで丁寧にお届け致します！

団地、アパートなどの階段作業も無料にてご対応させて頂きます(^^)



※設置、接続は特殊作業が必要な場合は対応出来ない場合がございますので予めご了承ください。





【商品説明】

★洗濯機★



■メーカー⁑ニトリ

■年式⁑2024年製

■型番⁑NT60L1WH

■容量⁑6Kg

■サイズ⁑幅515・奥行525・高さ915（mm）





【商品の状態】



★洗濯機★



■ 最新2024年製ニトリの洗濯機になります。



大人気なニトリ製の洗濯機となっており、洗濯容量やや大きめな6KGとなっており、便利な風乾燥機能付きとなります♪



状態は最新モデルの洗濯機となっており、未使用に近い状態でかなり美品でとても清潔感があります‼︎





■動作確認済みになります！

商品の出品前、配送日の前日2回に分けて動作確認してからの発送となりますので安心してご購入下さい！



■クリーニング済みになります！

丁寧にクリーニングを行なってから出品しております！



■中古品としてのご理解をお願い致します！

商品の販売に伴い、写真や文字で伝えきれない部分もあると思いますので、神経質な方、新品をお求めの方などのご購入はお控え下さいませ。



■商品の保証に関して。

商品の保証としましては初期不良のみのご対応とさせて頂きます。商品到着後2週間以内のご連絡をお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ニトリ