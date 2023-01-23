『美品✨ヴィヴィアン メッセンジャーバッグ オーブ 金具 キャンバス 黒 A4可能【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 21時 02分に出品され04月11日 21時 02分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在705件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ヴィヴィアンウエストウッド
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落札価格9750円
705 入札履歴
終了
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