『美品✨ヴィヴィアン メッセンジャーバッグ オーブ 金具 キャンバス 黒 A4可能【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 21時 02分に出品され04月11日 21時 02分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在705件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #お花畑ちゃんの部屋

様々なアイテムを出品しておりますので、ぜひご覧ください(о´∀`о)



○アイテム説明

ヴィヴィアンウエストウッド

Vivienne Westwood

ショルダーバッグ メッセンジャーバッグ

フラップ クロスボディ ポシェット オーブ

ロゴ金具 シャドーオーブ キャンバス 黒

A4可能 PC 書類 ビジネス 通勤 お出かけ





○サイズ

タテ25cm

ヨコ35cm

マチ15cm

ショルダー105cm





平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○状態

目立った傷や汚れ等はなく、まだまだ長くご愛用して頂ける良いお品となっております^ ^



※あくまで中古なのでご理解したうえで

ご購入ご検討ください。





○アイテム詳細

某有名リサイルショップで購入したものなので

正規品になりますので、ご安心ください！





○カラー

ブラック(黒)





○素材

キャンバス





○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





○管理番号-1119-ec98t18 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヴィヴィアンウエストウッド

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品✨ヴィヴィアン メッセンジャーバッグ オーブ 金具 キャンバス 黒 A4可能