『unfil アンフィル ナップド キャメル メルトン モッズコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 05時 11分に出品され05月09日 05時 11分に終了予定です。即決価格は8,814円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



０＝XSサイズ アンフィルのナップドウールコートです。

毛羽立ちのように見えますが、もともとのデザインです。



■サイズ：0

着丈：76

身幅：65

肩幅：52

袖丈：53

※cm表記

※素人寸法のため多少の誤差はご容赦ください。



■状態

目立つ汚れやダメージは特になくまだまだ長くお使い頂けます。

※あくまでも中古品ですのでご理解をよろしくお願い致します。



#ななせshopSH 128 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: アンフィル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ unfil

アンフィル

ナップド

キャメル

メルトン

モッズコート