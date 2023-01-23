『Needles ニードルズ トラックジャケット パピヨン ベロア L【お歳暮】』はヤフオクでから04月20日 06時 21分に出品され04月20日 06時 21分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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22AW Papillon Velour Track Jacket LQ237

バタフライ総柄 ベロアトラックジャケット ブラック



【ブランド】Needles(ニードルズ) TRACK JACKET

【商品名】PAPILLON VELOUR

【品番】LQ237

【カラー】ブラック/パープル

【サイズ】L

【平置き実寸(cm)】裄丈88/身幅59/着丈71

【状態】比較的綺麗な状態 目立ったキズ汚れ等無し



#Needles

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#パピヨン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Needles

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