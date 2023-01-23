『PRADA ナイロン ベビーバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 23時 24分に出品され03月21日 23時 24分に終了予定です。即決価格は118,800円に設定されています。現在534件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

PRADAのバッグは、洗練されたデザインと高品質な素材で知られています。このバッグは、ナイロン素材を使用しており、軽量で耐久性があります。



【機能性】

マザーズバッグとしても使用できる広い収納スペースを備えており、ジッパーポケットが付いているため、小物の整理が簡単です。ショルダーストラップも付属しており、持ち運びが便利です。



【スタイル】

シンプルでありながらエレガントなブラックデザインは、どんなスタイルにも合わせやすく、日常使いから特別な場面まで幅広く活躍します。



- ブランド: PRADA

- 色: ブラック

- 素材: ナイロン

- 付属品: 収納袋、ショルダーストラップ、タグ、おむつ替えシート

- デザイン: ジッパーポケット付き

- 底部: 金具付き



2023年春頃に直営店で購入

何度か使用してますがあまり出番がない為綺麗なうちに大切に使って頂ける方にお譲りします。

付属品は写真のもので全てです。

おむつ替えシートとボトルカバーは未使用です。

エアー緩衝材を入れて自宅保管しております。

使用頻度少なく比較的美品だと思います。

現在続々と値上がりしているので価格変動がありましたらこちらもお値段上げさせて頂く可能性があります。

いまのところお値下げは考えておりませんが、希望の金額がございましたら先にお伝えください。

お値下げ可能でしょうか？だけのコメントにはお返事しません。



中古品であることや自宅保管であることをご理解頂ける方のみよろしくお願いします。

細かなことを気にされる方や神経質な方は直営店で新しいものを購入してください。

高額商品につき、購入後はノークレーム、ノーリターンでお願いします。

また、しっかりとコミュニケーションが取れる方とだけお取り引きさせていただきます。

取引評価の悪い方とのお取り引きはご遠慮願います。





カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PRADA ナイロン ベビーバッグ