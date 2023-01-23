『bradyブレディ ショルダーバッグ ベージュ キャンバス【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 16時 22分に出品され03月26日 16時 22分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在141件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 8年ほど前にBshopで購入しました。よく使用していたので全体的に色褪せや使用感がありますが破れたりはしていないのでまだまだ使用できると思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ bradyブレディ

ショルダーバッグ

ベージュ

キャンバス