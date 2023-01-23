『Arbiter Studio Polar 65 Neo Tokyo【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 08時 20分に出品され03月10日 08時 20分に終了予定です。即決価格は11,111円に設定されています。現在84件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 キーボード配列···英語



その他···ゲーミングキーボード



2週間弱使用しました。



不具合などは一切ございません。



付属品全部あります。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 未使用に近い