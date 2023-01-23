『BAO BAO ISSEY MIYAKEポーチ ベージュ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 05時 12分に出品され03月11日 05時 12分に終了予定です。即決価格は12,450円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 店舗で購入しましたが、もったいなくて

使用していないため出品いたします。

今のところは次回入荷未定とおっしゃっておりました。

淡いベージュが可愛いカラーです。



BAO BAO ISSEY MIYAKE

PRISM

三角ピースがLUCENTシリーズよりも小さく、宝石のように繊細な輝きが特徴のPRISMシリーズ。入れる荷物の形に合わせて三角ピースが細かく動き、ブランド

独自の製法で作られるエナメル素材が光を反射して豊かな表情を見せます。コンパクトな底マチのあるポーチです。



定価に送料、手数料込みの価格にしております。

新品未使用品



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#ポーチ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: バオバオイッセイミヤケ

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MIYAKEポーチ ベージュ