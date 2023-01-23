『toga × OUTDOOR コラボ ショルダーバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 22時 03分に出品され04月24日 22時 03分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在697件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 トーガ アウトドアのコラボショルダーバッグ



2、3回使用しました。汚れなどなく美品です。

荷物整理の為出品します。









以下説明文分かりやすい方のをお借りしてます。





ショルダーベルトを取り外し、ハンドバックにもなる2WAYタイプ。

マチが深く容量も多く入るので多目的に使用できるフォルムが魅力。

刺繍で施した左右対称なジオメトリック柄。

内側にファスナー付きポケット。

中綿が入ったクッション性のある素材。

素材は丈夫なコーデュラナイロン1000Dを使用しており、ショルダーベルトは長さ調節が可能。



サイズ：縦 19cm 横 34cm マチ 13cm

ストラップ 40cm/105cm

カラー：ブラック

素材：本体：ポリエステル100%

内側生地：ナイロン100%

皮革部分：牛革 中綿：ポリエステル100%

仕様：内側にファスナー付きポケット





あくまでもUSED品とご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。



配送

コンパクト発送で、折りたたんで発送致しますので、畳みシワにご理解お願い致します。

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トーガ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ toga

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