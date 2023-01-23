『everyone EYEWEAR POUCH STANDARD EO BLACK【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 04時 10分に出品され03月24日 04時 10分に終了予定です。即決価格は9,880円に設定されています。現在860件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



EYEWEAR POUCH STANDARD EO BLACK

未使用品ではありますが、使用するつもりであったため、タグは切ってしまいました。

ご了承ください。



以下、メーカー様 サイトよりです。





EYEWEAR POUCH STANDARD EO BLACK MONOLITH remixed by everyone コラボレーションアイテムの開発を進める中で「everyone」の発案で開発に着手 アイウェアの収納を想定して本体内部にクッション材も追加して保護機能を強化。 BACKPACK STANDARD SOLID EOとPAPERBACK POUCH STANDARD EOへの取り付けを想定してスナップフックを備えた仕様。

MATERIAL Ballistic AIR 420×840D SIZE 170.0×60.0×70.0mm CAPACITY 0.5L WEIGHT 0.1kg COUNTRY OF ORIGIN CHINA



又、返品・交換等もご対応致し兼ねます。

NCNR厳守にてお願い致します。



気持ちの良いお取引きが、出来れば幸いです。

それでは、どうぞ宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: モノリス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ everyone EYEWEAR

POUCH

STANDARD

EO

BLACK