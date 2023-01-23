『ルイ・ヴィトン ダミエ ネヴァーブルpm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 13時 37分に出品され03月09日 13時 37分に終了予定です。即決価格は23,400円に設定されています。現在706件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ルイヴィトン ダミエ ネヴァーブルpm



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サイズ: 約上部36 下部29cm x マチ13cm x 高さ22cm



中古品にご理解のある方、よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイ・ヴィトン

ダミエ

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