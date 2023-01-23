『BOSE QuietComfort Ultra Earbuds【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 09時 13分に出品され03月06日 09時 13分に終了予定です。即決価格は14,250円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BOSE QuietComfort Ultra Earbuds

ブラック

新品未使用、未開封です。



使用していたものが壊れた為、修理依頼をしたところ新品との交換となりました。



現在、別のイヤホンを使用しておりますので出品致します。



すり替え防止の為、購入後の返品は受け付けません。

未開封であるため、購入後の不具合に関してはメーカーにお問い合わせ下さい。



メーカー公式販売価格 ¥39,600



ボーズ モデル名...QuietComfort Ultra Earbuds

その他特徴...ノイズキャンセリング 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ボーズ