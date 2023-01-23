『【Bluetoothヘッドフォン】ATH-M50XBT2/オーディオテクニカ【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月10日 12時 56分に出品され05月10日 12時 56分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在142件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オーディオテクニカ モデル名···ATH-M50xBT2



audio−technica ATH-M50XBT2 BLACK



約2年前に新品で購入しましたが、あまり使っていません。

使う機会が無い為、出品致します。



イヤーパッドが経年劣化により少し傷んでいるかもしれません。

中古の為、小さな傷・汚れが気になる方は御遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: オーディオテクニカ