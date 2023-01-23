『ルイヴィトン 香水 オンザビーチ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月06日 21時 02分に出品され04月06日 21時 02分に終了予定です。即決価格は20,000円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 日本産柚子

チュニジア産ネロリ

ハーブ

サイプレス(ひのき)



ゆずの香りで凄く落ち着いた大人の香りがします

写真の通り9割残っています。



・定価46200 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(男性用) 商品の状態: 未使用に近い