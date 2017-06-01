『Apple iPhone XR 64GB (iOS 17.6.1)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 08時 48分に出品され03月20日 08時 48分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【モデル情報】

AppleのiPhone XRは、優れたパフォーマンスとスタイリッシュなデザインを兼ね備えたスマートフォンです。最新のiOS 17.6.1を搭載しており、スムーズな操作性を提供します。



64GB

バッテリー容量75%







- モデル名: iPhone XR

- ブランド: Apple

- iOSバージョン: 17.6.1

- ストレージ容量: 64 GB

- シリアル番号: F4QXT6WBKXXX





シリーズ···iPhone



機種名···iPhone XR



カラー···ブラック



容量···64GB 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: やや傷や汚れあり