『ポーター ユニオン リュック バックバック RUCKSACK クロ×イエロー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 14時 48分に出品され03月08日 14時 48分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◯出張やプライベートで使用しました。

◯最近は使用せずクローゼットで保管していたので出品致します。

◯使用感あります。



◯まだ活躍出来ますので気に入って頂けると嬉しいです。

◯宜しくお願い致します。



【品番】 782-08692

【ブランド】 PORTER

【シリーズ】 UNION

【カテゴリー】バックパック

【サイズ】W320mm/H440mm/D140mm

★素人寸法になります。★





【重量】 1030g

【容量】 24ℓ

【素材】 ポリエステルキャンバス

【カラー】 ブラック × イエロー

【モデル】 ユニオン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ポーター

ユニオン



リュック



バックバック

RUCKSACK

クロ×イエロー