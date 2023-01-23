『【限定生産品】KADOYA カドヤ ショルダーバッグ オールレザー ワインカラー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 00時 43分に出品され03月26日 00時 43分に終了予定です。即決価格は18,050円に設定されています。現在465件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【International buyers are welcome

Authentic only】



■状態

薄汚れあり。

目立つ傷や汚れ等なく、まだまだ長くお使いいただけます。



■サイズ（cm)

縦 19.5

横 48

マチ 12

※素人採寸のため、誤差はご了承ください。



■発送

基本的にお支払い確認後の1〜3日以内に発送させていただきます。

※都合により発送が遅れる際はご連絡させていただきます。

※梱包に関しましてはコンパクトにします。折りシワなどはご了承ください。



■購入場所、品質保証

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。



■管理

THE HEAD FACTORY ショルダーバッグ 日本製 バイク ウエストバッグ ボディバッグ レッド 赤 別注 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: カドヤ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【限定生産品】KADOYA

カドヤ

ショルダーバッグ

オールレザー

ワインカラー