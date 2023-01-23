『超レア A.D.M.J 大容量 トートバッグ フラップ式 南京錠付き メンズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 00時 58分に出品され04月07日 00時 58分に終了予定です。即決価格は9,880円に設定されています。現在422件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 □アイテム

超レア A.D.M.J エーディーエムジェイ

大容量 トートバッグ ボストンバッグ

フラップ式 南京錠付き

メンズ A4収納可 肩掛け可能



□状態

目立つ傷汚れ無し



□カラー

ブラック 黒



□サイズ

縦幅 32.5cm

横幅 48.0cm

マチ 27.0cm

ハンドル高さバッグトップから22cm

平置き実寸 約cm



□素材

レザー 本革



□付属品

なし



□その他、注意事項 中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。

※大手ブランドリユースショップにて購入の正規品です。ご安心してお買い求め下さい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エーディーエムジェイ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 超レア

A.D.M.J

大容量

トートバッグ

フラップ式

南京錠付き

メンズ